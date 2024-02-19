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В Уфе поиски 15-летнего подростка прекращены

В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 15-летнего подростка, который ушел из дома 17 февраля и исчез.

Как сказали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, молодой человек сам вернулся домой на следующий день. С ним все в порядке, поиски закончились благополучно.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии пропал 31-летний мужчина из СНТ.