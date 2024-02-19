В Воронеже спасли ребенка, который проглотил швейную иглу, готовя поделку

«Далее инородное тело двигалось по кишечнику. К концу вторых суток, появились жалобы на боль в животе, на контрольной Р-грамме инородное тело располагалось в дистальных отделах кишечника. Было принято решение о проведении колоноскопии. Под общим обезболиванием, при проведении диагностической колоноскопии было обнаружено и удалено инородное тело в средней трети нисходящего отдела ободочной кишки», — рассказали в медучреждении.