В Воронеже спасли ребенка, который проглотил швейную иглу, готовя поделку

Детские хирурги ОДКБ № 2 спасли ребенка, который проглотил швейную иглу, готовя поделку, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Маленького пациента доставила бригада скорой помощи. В приёмном отделении ребенка осмотрели и выполнили обзорный рентгеновский снимок органов грудной и брюшной полости. Так как инородное тело уже было расположено в петлях кишечника, то удалить его эндоскопически не представлялось возможным, отмечают врачи. Ребёнка госпитализировали для динамического наблюдения.
«Далее инородное тело двигалось по кишечнику. К концу вторых суток, появились жалобы на боль в животе, на контрольной Р-грамме инородное тело располагалось в дистальных отделах кишечника. Было принято решение о проведении колоноскопии. Под общим обезболиванием, при проведении диагностической колоноскопии было обнаружено и удалено инородное тело в средней трети нисходящего отдела ободочной кишки», — рассказали в медучреждении.
Врачи напоминают, что батарейки, монеты, иголки, магниты, гидрогелевые шарики и другие мелкие предметы не должны попадать в руки детям. Также родителей призывают следовать правилу: «маленькие дети — большие игрушки».