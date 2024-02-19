Собака покусала 13-летнюю девочку в садах в Екатеринбурге

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку по информации о нападении собаки на 13-летнюю девочку на территории садоводческого товарищества «Надежда». Инцидент случился 17 февраля 2024 года.
«Агрессивная собака напала на ребенка на территории СНТ “Надежда”, причинив телесные повреждения. Ребенку в учреждении здравоохранения была оказана медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья.
«В частности, будет выясняться, заключен ли контракт на отлов безнадзорных животных, а также установлены иные обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных ребенку», — уточнили в прокуратуре.