В Красноярском крае словесная перепалка между мужчинами закончилась убийством

По версии следствия, вечером 15 февраля этого года 50-летний сельчанин выпивал со своими друзьями. В какой-то момент между ним и 24-летним мужчиной вспыхнул конфликт из-за «высказанных в адрес друг друга оскорблений». В ходе ссоры молодой человек избил потерпевшего руками и ногами. От полученных травм сельчанин скончался на месте.