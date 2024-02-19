В Красноярском крае словесная перепалка между мужчинами закончилась убийством

В селе Дзержинское словесная перепалка между подвыпившими мужчинами закончилась убийством. Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии, трагедия произошла в частном доме на улице Красноармейская.
По версии следствия, вечером 15 февраля этого года 50-летний сельчанин выпивал со своими друзьями. В какой-то момент между ним и 24-летним мужчиной вспыхнул конфликт из-за «высказанных в адрес друг друга оскорблений». В ходе ссоры молодой человек избил потерпевшего руками и ногами. От полученных травм сельчанин скончался на месте.
Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый уже дал признательные показания.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.