Движение по Крымскому мосту закрыто

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту закрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
В пятницу, 16 февраля мост также временно закрывали для проезда в 13 и 15 часов, это связано с мерами безопасности. После движение было восстановлено в штатном режиме.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.