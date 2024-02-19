В Омске заключённые обманули курьера, заказав пиццу

Полицейские выяснили, что курьеру в приложении пришёл заказ на две пиццы стоимостью 1 300 рублей. Заказчик указал, что у него крупная сумма и попросил перевести сдачу на карту через номер телефона. Курьер выполнил просьбу и отправился отвозить заказ. Но пиццу никто не забрал и деньги не заплатил.