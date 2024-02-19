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Гомельчанин отравился угарным газом в своем гараже

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин отравился угарным газом в своем гараже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.
Источник: РИА "Новости"

Поздним вечером 18 февраля в службу спасения поступило сообщение от медиков о госпитализации гомельчанина с отравлением угарным газом.

Как выяснилось, молодой человек 1999 года рождения занимался личными вопросами в гараже на ул. Дорожной областного центра. При этом двигатель легковушки был заведен. Через время горожанин почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь.

С диагнозом «отравление продуктами неполного сгорания бензина, острое отравление угарным газом» его госпитализировали.

Причиной случившегося могла стать личная халатность мужчины при работе с автомобилем.

несчастный случай