Гомельчанин отравился угарным газом в своем гараже

Поздним вечером 18 февраля в службу спасения поступило сообщение от медиков о госпитализации гомельчанина с отравлением угарным газом.
Как выяснилось, молодой человек 1999 года рождения занимался личными вопросами в гараже на ул. Дорожной областного центра. При этом двигатель легковушки был заведен. Через время горожанин почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь.
С диагнозом «отравление продуктами неполного сгорания бензина, острое отравление угарным газом» его госпитализировали.
Причиной случившегося могла стать личная халатность мужчины при работе с автомобилем.