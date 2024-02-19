Волгоградца с доступом к гостайне оштрафовали за выезд из России

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в преступлении по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Сотрудника предприяти оштрафовали на 250 тысяч рублей. Он уже выплатил всю сумму.