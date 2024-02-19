Волгоградца с доступом к гостайне оштрафовали за выезд из России

Сотрудники УФСБ пресекли правонарушение.
Установлено, что 33-летний мужчина работал на волгоградском предприятии. У сотрудника был доступ к государственной тайне с грифом «совершенно секретно». Ему запретили выезжать за пределы России.
Ограничение действовало до июня 2024 года, однако волгоградец проигнорировал требование, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в преступлении по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Сотрудника предприяти оштрафовали на 250 тысяч рублей. Он уже выплатил всю сумму.