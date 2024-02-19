В Березовском простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

В зоне специальной военной операции скончался житель Березовского. Алексею Власову было 46 лет. Об это сообщает мэр городского округа Евгений Писцов.
Уралец родился в Березовском. В 1994 году он окончил школу № 2, затем поступил в Березовский профессионально педагогический колледж. Его он окончил с отличием. Мужчина получил специальность техник — технолог сварочного производства. В 1998 году свердловчанин был призван, проходил службу в пограничных войсках. Вернувшись на Родину, мужчина получил высшее образование.
В сентябре 2022 года Алексея Власова мобилизовали. В бою он скончался 1 февраля 2024 года.
— Коллеги, друзья говорят, что Алексей Александрович был добрым, трудолюбивым и решительным человеком. Он очень любил свою семью, был заботливым старшим братом, опорой и помощником для мамы. В жизни был немногословным, вместо слов — помогал делом, был надежным другом, — рассказал мэр Писцов.
Прощание с уральцем состоится 20 февраля. Похоронят мужчину в почетном секторе.