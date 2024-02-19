В Березовском простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

Уралец родился в Березовском. В 1994 году он окончил школу № 2, затем поступил в Березовский профессионально педагогический колледж. Его он окончил с отличием. Мужчина получил специальность техник — технолог сварочного производства. В 1998 году свердловчанин был призван, проходил службу в пограничных войсках. Вернувшись на Родину, мужчина получил высшее образование.