На Урале причиной отравлений в детских лагерях назвали человеческий фактор

Пищевые отравления в детских загородных лагерях Свердловской области чаще всего провоцируют родители, которые привозят еду своим детям во время дней посещения, а также сотрудники столовых. То есть, главная причина отравлений — человеческий фактор. Об этом в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» рассказал представитель Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.
— Практически все случаи связаны с человеческим фактором. Кто-то из персонала оказался носителем инфекции, работал без униформы. Часть происшествий связана с продуктами, которые передали родители, — рассказывает Сергей Карсканов.
Отметим, что в Екатеринбурге и Свердловской области с 4 марта можно будет записать ребенка в лагерь на летние каникулы 2024 года. С этого года можно выбрать только одно предпочтительное учреждение для отдыха вместе трех.