В Светлогорском районе подросток попал под колеса легковушки

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают всех водителей быть максимально внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой. «При подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снижать скорость, чтобы иметь возможность вовремя среагировать и избежать ДТП при появлении людей на проезжей части. Пешеходам при переходе через дорогу следует убедиться в том, что водители вас заметили и предоставляют вам преимущество. В темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами», — напомнили стражи дорог.