Рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае

«Мужчина приехал в ночное время на ловлю рыбы. Утром льдина откололась и так как выбраться самостоятельно на берег он не смог, то обратился в службу спасения. Силами 8 спасателей, 2 единиц техники и плавсредства оперативно-спасательного отряда рыбак был доставлен на берег».Пресс-служба ДЧС Алматинской области.