Рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, это случилось 16 февраля 2024 года в районе участка «Голубой залив». Тогда откололась льдина, а на ней остался мужчина 1949 года рождения.
На место незамедлительно были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда города Конаева.
«Мужчина приехал в ночное время на ловлю рыбы. Утром льдина откололась и так как выбраться самостоятельно на берег он не смог, то обратился в службу спасения. Силами 8 спасателей, 2 единиц техники и плавсредства оперативно-спасательного отряда рыбак был доставлен на берег».Пресс-служба ДЧС Алматинской области.
Также сказано, что в медицинской помощи он не нуждался.
ДЧС области призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах и воздержаться от выхода на тонкий лед.
Ранее Zakon.kz сообщал о спасении путников во время метели на востоке Казахстана. Как выяснилось, люди, выехав на легковых автомобилях в дорогу, заблудились. 11 человек, из них 7 детей, эвакуировали и сопроводили до населенного пункта.