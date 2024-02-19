Два человека погибли в ДТП с тепловозом в Балахнинском районе

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате ДТП в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал NN.ru.
По данным источника, авария произошла на ж/д переезде возле станции Алешино. Там тепловоз совершил столкновение с легковым автомобилем. Погибли два человека.
Напомним, что 11 февраля на нижегородской трассе М-12 пострадал один человек. Легковушка влетела в грузовик. Тогда в качестве наиболее вероятной причины трагедии рассматривалось то, что водитель мог уснуть за рулем.
Ранее мы писали, что четыре человека получили травмы в ДТП на трассе М-7 в Лыскове. Среди пострадавших — двое детей. Они были доставлены в местную больницу.