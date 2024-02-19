16-летний хоккеист, разбившийся в ДТП под Новоуральском, очнулся после комы

В Новоуральске после комы очнулся 16-летний хоккеист, получивший серьезные травмы в ДТП с автобусом и легковушкой на Серовском тракте. Напомним, смертельная авария, унесшая жизни четверых человек, в том числе тренера детской хоккейной команды, случилась утром 29 января. В тот команда возвращалась домой после соревнований на арендованном автобусе. В какой-то момент у автобуса лопнула колесо и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Citroen. Трое в иномарке погибли на месте.