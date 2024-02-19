В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

«Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Все документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления», — сказал руководитель региона.
Он уточнил, что часть гражданского населения все еще остается в Авдеевке, российские военные выводят местных жителей в пункты временного размещения, оказывают всю необходимую помощь.
По словам Пушилина, в населенном пункте в плен сдалось много бойцов ВСУ.
Освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, но чтобы исключить их полностью, нужно и дальше отодвигать украинские войска, подчеркнул глава ДНР.
По его словам, у ВСУ все еще остаются возможности наносить удары по этим городам с учетом поставок дальнобойных западных ракет.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.