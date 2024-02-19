В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

«Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Все документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления», — сказал руководитель региона.