Главу отдела образования задержали в Алматинской области

Она подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 680 млн тенге путем начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в средних школах Илийского района.
Кроме того, злоупотребляя должностными полномочиями, она фиктивно трудоустроила своего водителя в школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно выплачена заработная плата в общей сумме 4.9 млн тенге. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Следствие продолжается.
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