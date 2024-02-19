ФСБ показала кадры с агентом СБУ, закладывающим взрывчатку под машину

Сотрудники ФСБ попытались задержать мужчину в частном доме, он оказал сопротивление и был нейтрализован. Оперативники обнаружили у мужчины пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы, а также извлекли взрывное устройство с помощью робота-сапера.