При пожарах в Могилевском и Глусском районах погибли два человека

19 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на территории Могилевской области произошло два пожара, при которых погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.