При пожарах в Могилевском и Глусском районах погибли два человека

Так, 18 февраля в 19.27 спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Тишовка Могилевского района. Женщина сообщила работникам МЧС, что в доме может находиться человек.
К моменту прибытия спасателей к месту вызова, огнем был охвачен дом и веранда, создалось плотное задымление. Во время тушения работники МЧС обнаружили погибшего мужчину — это был хозяин дома, пенсионер 1957 года рождения.
Огонь повредил кровлю и перекрытия, в доме закопчено имущество. Устанавливается причина произошедшего.
Еще одно сообщение о пожаре поступило спасателям 19 февраля в 00.16 — горел частный жилой дом по ул. Луначарского в Глуске. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили погибшую хозяйку дома 1970 года рождения.
В результате пожара в доме повреждена кровля, перекрытие и имущество. Специалисты выясняют причину произошедшего.