В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ

«Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее в понедельник военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, при этом судно получило повреждения, грозящие его затоплением. Он отметил, что в ходе операции экипаж судна был эвакуирован.
Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.