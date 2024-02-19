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В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение «Ансар Алла») в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со ссылкой на источники в Йемене.
Источник: © РИА Новости

«Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в понедельник военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, при этом судно получило повреждения, грозящие его затоплением. Он отметил, что в ходе операции экипаж судна был эвакуирован.

Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.