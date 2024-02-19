Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянском

Российская система ПВО уничтожила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянском.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над городом Брянском силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, дополнил Богомаз.