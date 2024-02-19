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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянском

БРЯНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений нет.
Источник: РИА "Новости"

Российская система ПВО уничтожила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянском.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над городом Брянском силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, дополнил Богомаз.