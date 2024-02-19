Полицейский устроил ДТП в Алматы

«По факту дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения сотрудников полиции Алматы начато расследование. Решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще ряд руководителей понесли дисциплинарное наказание. Эта работа находится на контроле руководство МВД РК», — сообщили в полиции.