В поселке под Волгоградом простятся с лейтенантом, погибшим в зоне СВО

Прощание с лейтенантом, командиром мотострелкового взвода Александром Масликовым пройдет во вторник, 20 февраля в поселке Гришин Киквидзенского района, сообщает Telegram-канал «Земля Преображенская».
32-летний мужчина погиб в зоне СВО, куда был призван в ходе частичной мобилизации и где находился на Херсонском направлении. Он был отмечен медалью «За боевое отличие».
Соболезнования родным погибшего военнослужащего, его близким и друзьям выразил глава Киквидзенского района Сергей Савин. Ранее с 26-летним артиллеристом Романом Красиковым простились в Новоаннинском районе.