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Спасли собаку и вынесли четыре газовых баллона. Спасатели не дали взорваться горящему дому в Новороссийске

Спасатели на руках вынесли собаку из горящего дома в Новороссийске.
Источник: Алексей Одеров

Пожар случился в Новороссийске в ночь на 19 февраля. Огнем охватило одноэтажный дом по улице Межевой. Местные жители, заметив возгорание и клубы дыма, вызвали на место спасателей.

«В 00:07 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 300 кв. метров В 00:33 локализация пожара. В 01:39 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 04:10 пожарные ликвидировали последствия возгорания. Всего при тушении задействовали 15 человек и пять единиц техники.

Во время тушения пожарным удалось спасти четвероного друга. Из огня, который охватил одноэтажную постройку, удалось вынести собаку. Пес оказался к огненной ловушке и не мог самостоятельно выбраться. Животное, к счастью, не пострадало. Пожарные также вовремя забрали из постройки четыре газовых баллона, которые могли в любой момент взорваться.

«Люди рискуя жизнью работают и спасают чужие жизни!!! Вы очень большие молодцы!!! Спасибо вам большое!!!» — сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем telegram-канале.

В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

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