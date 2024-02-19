Спасли собаку и вынесли четыре газовых баллона. Спасатели не дали взорваться горящему дому в Новороссийске

Пожар случился в Новороссийске в ночь на 19 февраля. Огнем охватило одноэтажный дом по улице Межевой. Местные жители, заметив возгорание и клубы дыма, вызвали на место спасателей.
В 04:10 пожарные ликвидировали последствия возгорания. Всего при тушении задействовали 15 человек и пять единиц техники.
Во время тушения пожарным удалось спасти четвероного друга. Из огня, который охватил одноэтажную постройку, удалось вынести собаку. Пес оказался к огненной ловушке и не мог самостоятельно выбраться. Животное, к счастью, не пострадало. Пожарные также вовремя забрали из постройки четыре газовых баллона, которые могли в любой момент взорваться.
«Люди рискуя жизнью работают и спасают чужие жизни!!! Вы очень большие молодцы!!! Спасибо вам большое!!!» — сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем telegram-канале.
В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.