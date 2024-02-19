Спасли собаку и вынесли четыре газовых баллона. Спасатели не дали взорваться горящему дому в Новороссийске

Во время тушения пожарным удалось спасти четвероного друга. Из огня, который охватил одноэтажную постройку, удалось вынести собаку. Пес оказался к огненной ловушке и не мог самостоятельно выбраться. Животное, к счастью, не пострадало. Пожарные также вовремя забрали из постройки четыре газовых баллона, которые могли в любой момент взорваться.