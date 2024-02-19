Челябинцы избили водителя трамвая из-за замечания

Об инциденте стало известно из региональных СМИ. Более того, история привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина. Как сообщает Центральный аппарат ведомства, водителя трамвая избили несколько пассажиров, которые на тот момент были пьяные.
Сообщается, что пострадавший водитель сделал им замечание. Именно это и спровоцировано агрессию. Мужчина получил травмы, которые не позволили ему продолжить работу.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе процессуальной проверки», — прокомментировали в СК России.
Напомним, что ранее Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело после другой истории в Челябинске, где ребенок из семьи иностранцев регулярно обижает соседскую девочку.