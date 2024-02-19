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В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги», — написал в своемTelegram-канале Развожаев.

После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.

Отмена воздушной тревоги.

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.

Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

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