Причину смертельного ДТП с тепловозом на переезде назвали в ГЖД

Выезд легкового автомобиля на пути перед приближающимся тепловозом стал причиной смертельного ДТП между станциями Козино и Балахна. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Трагедия на железнодорожном переезде произошла сегодня, 19 февраля, в 9.50. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым тепловозом.
Машинист применил экстренное торможение, но из-за слишком близкого расстояния избежать столкновения не удалось.
Водитель и пассажир автомобиля погибли.
В пресс-службе ГЖД уточнили, что локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение поездов происшествие не повлияло.
Ранее сообщалось, что по факту происшествия на переезде у станции Алёшино проводится доследственная проверка.
Юлия ПОЛЯКОВА.