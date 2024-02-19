В Самарской области продлили ограничения на трассе «Ташелка-Тольятти»

В Самарской области автолюбителей и местных жителей предупредили о продлении ограничения движения на одной из автодорог. Это связано с ухудшением погодных условий.
По информации ГИБДД по Самарской области, временное ограничение на автодороге «Ташелка-Тольятти-Димитровград» продлили до 20:00 19 февраля 2024 года. В регионе продолжает бушевать непогода.
Напомним, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Местами в губернии ожидается сильный снег. Температура воздуха при этом составит от −5 до −7 градусов. Скорость ветра от 7 до 12 метров в секунду.