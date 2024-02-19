Воронежские садоводы обеспокоились фактом ареста за выращивание ипомеи

Цветоводам, которые пришли в шок от того, что теперь нельзя выращивать отличную изгородь с помощью данного растения, разъяснили, что под запрет попала «ипомея трехцветная (триколор)». Семена, стебли, цветы и листья многолетней вьющейся лианы содержат алкоиды эрголина. Так, например, индейцы в Мексике использовали ее семена, как галлюциногенное вещество.