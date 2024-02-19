Воронежские садоводы обеспокоились фактом ареста за выращивание ипомеи

Об этом сообщил РИА, ссылаясь на сообщения от депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
В беседе с изданием он предупредил, что в ряде случаев за выращивание популярного цветка может наступить уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет. По словам Сергея Гаврилова в семечках этого растения содержатся галлюциногенные наркотические вещества.
Садоводы-профессионалы назвали случившееся — паникой на ровном месте.
Цветоводам, которые пришли в шок от того, что теперь нельзя выращивать отличную изгородь с помощью данного растения, разъяснили, что под запрет попала «ипомея трехцветная (триколор)». Семена, стебли, цветы и листья многолетней вьющейся лианы содержат алкоиды эрголина. Так, например, индейцы в Мексике использовали ее семена, как галлюциногенное вещество.
Ипомею трехцветную включили в перечень растений, подлежащих госконтролю. Наказать за ее выращивание могут не каждого.
— Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 грамм семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление, — сказал в интервью Сергей Анатольевич.
В итоге пока только один сорт ипомеи под запретом. Но их сотни, и они не менее красивые.