Директора «Ленфильма» объявили в розыск

В ноябре 2023 года Ura.ru со ссылкой на источники сообщало, что Фёдор Щербаков уехал из России, предположительно, в Турцию. Его якобы могли арестовать в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В феврале в рамках этого дела Хамовнический райсуд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова.