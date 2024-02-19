Подростка с винтовкой задержали в Петропавловске

«В течение считанных минут он был задержан сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. Оказалось, что это несовершеннолетний. По словам мальчика, он шел во двор к друзьям для игры. Имеющийся у него предмет — игрушечная винтовка», — рассказали в пресс-службе ДП СКО.