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В Москве осудили активистов «Стопхама» за драку со спецназом

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии каждого из трех активистов общественного движения «Стопхам» (ликвидирован по требованию Минюста) за драку с бойцами спецподразделения «Гром» на Ярославском шоссе в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

«По совокупности преступлений окончательно назначить Бунину Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, <…> окончательно назначить Котову Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, <…> Горбачевскому Алексею Викторовичу окончательно назначить шесть лет колонии общего режима», — огласила решение судья.

Бунина, Котова и Горбачевского признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК) и хулиганстве группой лиц (часть 2 статьи 213 УК).

Уголовное дело возбудили в июне 2022 года: по версии обвинения, фигуранты спровоцировали конфликт с полицейским спецназом, который на тот момент находился на спецзадании.

Активисты подошли к служебному автомобилю, начали нецензурно выражаться, кричать и бить по кузову. При этом полицейские, представившись, попросили прекратить хулиганство, но обвиняемые не отреагировали на требования и накинулись на силовиков с кулаками, говорится в обвинительном заключении.

Активистов задержали и по решению суда отправили в СИЗО.