В Москве осудили активистов «Стопхама» за драку со спецназом

«По совокупности преступлений окончательно назначить Бунину Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, <…> окончательно назначить Котову Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, <…> Горбачевскому Алексею Викторовичу окончательно назначить шесть лет колонии общего режима», — огласила решение судья.
Уголовное дело возбудили в июне 2022 года: по версии обвинения, фигуранты спровоцировали конфликт с полицейским спецназом, который на тот момент находился на спецзадании.
Активисты подошли к служебному автомобилю, начали нецензурно выражаться, кричать и бить по кузову. При этом полицейские, представившись, попросили прекратить хулиганство, но обвиняемые не отреагировали на требования и накинулись на силовиков с кулаками, говорится в обвинительном заключении.
Активистов задержали и по решению суда отправили в СИЗО.