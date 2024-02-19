Пропавшего рыбака нашли мёртвым в Павлодарской области

О пропаже родственника сообщил житель Актогайского района. Он уточнил, что мужчина выехал день назад на снегоходе на рыбалку и не вернулся.
«Сразу был поднят личный состав полиции, к поискам подключились кинологи со служебными собаками и волонтёры, использовали вертолёты», — рассказали в департаменте полиции области.
Через 13 часов поисков в пойме Иртыша в трёх километрах от села Актогай с вертолета мужчину заметили. Он погиб.
По предварительной версии, в буран сельчанин потерял ориентир и упал со снегохода, который его и придавил.