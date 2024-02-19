В Волгограде «черных банкиров» обвиняют в отмывании 21 миллиона рублей

В Волгограде банде «черных банкиров» грозит срок за отмывание 21 миллиона рублей при оказании банковских услуг жителям области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, с 2018 году трое мужчин и женщина вели незаконную деятельность и использовали фиктивные печати и реквизиты фиктивных организаций. Сообщники нарушили три статьи УК РФ. «Банкиры» занимались переводами и выдачей наличных средств. Их заработок составлял 12% от суммы, который они распределяли между собой.