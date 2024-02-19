Мигранты до смерти избили челябинца

По версии следствия, в ночь на 18 февраля в кафе в Варне пьяные мужчины избили местного жителя. Они наносили удары руками и ногами по его туловищу и голове. Драка продолжилась и за пределами заведения. Потерпевший скончался в больнице из-за травматического субарахноидального кровоизлияния.