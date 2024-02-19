В Башкирии простились с погибшим в СВО Тагиром Хамматовым

Тагир Хамматов родился в селе Ольявидово Дмитровского района Московской области. Учился в гимназии города Сибая. После окончания 11 классов поступил на юридический факультет Сибайского института БашГУ. Во время обучения окончил военную кафедру с присвоением воинского звания «лейтенант».
26 сентября 2022 года призван по мобилизации для участия в СВО. Погиб 2 февраля 2024 года при выполнении боевых задач.
«Перед лицом опасности он проявил себя смелым и решительным воином и до конца оставался верным воинскому долгу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Тагира Закиевича!», — написал Азамат Юлдашбаев.