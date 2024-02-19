В Башкирии простились с погибшим в СВО Тагиром Хамматовым

В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО 45-летнего Тагира Хамматова. Об этом в своих соцсетях рассказал глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев.