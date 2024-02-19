ЧП в пермском бассейне: лежащего на глубине мужчину достали юные пловцы

— Я была на часовом плавании, мой абонемент с 15.00 до 16.00, — рассказала «Комсомольской правде» очевидец Надежда. — Вдруг услышала, как женщины на другой стороне бассейна закричали, что на дне лежит мужчина. Длина дорожки — 50 метров, и я вышла из воды и побежала к ним, чтобы помочь в реанимации.