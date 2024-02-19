ЧП в пермском бассейне: лежащего на глубине мужчину достали юные пловцы

16 февраля в пермском бассейне БМ случилось ЧП: во время плавания здесь потерял сознание и ушел на глубину молодой мужчина. Все произошло около 16 часов дня, когда на дорожках занималась группа ребят, и плавали взрослые посетители, купившие абонементы.
Со слов очевидцев, ни одного спасателя в момент случившегося рядом не было. Первыми лежащего на глубине мужчину заметили женщины, плавающие в это время в бассейне.
— Я была на часовом плавании, мой абонемент с 15.00 до 16.00, — рассказала «Комсомольской правде» очевидец Надежда. — Вдруг услышала, как женщины на другой стороне бассейна закричали, что на дне лежит мужчина. Длина дорожки — 50 метров, и я вышла из воды и побежала к ним, чтобы помочь в реанимации.
Глубина в том месте, где находился мужчина, была 4,5 метра.
— Из сотрудников в бассейне была только одна тренер, которая занималась с ребятами в ластах, — продолжает очевидец. — Она крикнула мальчишкам, чтобы те достали мужчину из воды. Ребята нырнули на глубину и вытащили его на поверхность.
Пострадавшему на вид было лет 25, у него отсутствовало дыхание, произошла остановка сердца.
— Я подбежала, чтобы помочь, но оказалось, что вместе с пострадавшим в бассейне был друг, который начал проводить реанимацию и приводить его в чувства. Вскоре прибежала медсестра, но у нее не было даже мешка амбу, необходимого для реанимации.
После проведения сердечно-легочной реанимации мужчина начал хрипеть, но в сознание так и не пришел. Его положили на бок и вызвали «скорую».
— Когда приехали врачи, молодого человека, как был — в плавательных трусах — положили на мягкие носилки и понесли в тридцатиградусный мороз в машину «скорой». Что с ним было дальше — я сказать не могу, — объяснила посетительница БМ.
К счастью, врачи сумели спасти пострадавшего мужчину. В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили «КП», что пациент был госпитализирован и в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести. По факту ЧП проводится проверка.