Швед рассказал депутатам о громких коррупционных делах

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Генеральной прокуратурой возбуждено 15 уголовных дел в отношении должностных лиц крупных промышленных предприятий, сообщил генеральный прокурор в Овальном зале, выступая перед депутатами и сенаторам.
По его словам, дела возбуждены в том числе в отношении должностных лиц БелАЗ, МТЗ, «Атланта», «БелКард» и других предприятий — они брали взятки за решение вопросов, связанных с закупками оборудования.
«В январе текущего года Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по организации закупок Национального института образования Минобразования», — сообщил генеральный прокурор.
По его словам, данное должностное лицо обвиняется в получении взятки за выбор конкретного предпринимателя в качестве победителя в процедуре закупки.
«Эти действия позволили взяткодателю победить в процедуре закупки тренажеров на сумму 6,5 миллиона рублей», — сказал генпрокурор.
В связи с установленными нарушениями инициирован пересмотр результатов процедуры закупки, по результатам которого стоимость тренажеров снижена до 4 миллионов рублей, сказал Швед.