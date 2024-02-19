Спасатели спустили с Таганая потерявшую силы туристку

Жительница Тюменской области отправилась на несколько дней в национальный парк «Таганай», но не смогла завершить поход. Пройдя с группой за два дня около 45 километров, она почувствовала недомогание и потеряла способность идти дальше. Чтобы спустить девушку с гор, потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Сигнал о помощи подал по телефону руководитель тургруппы: после длинного перехода одна из туристок вдруг почувствовала слабость, у нее потемнело в глазах. Оставив девушку и сопровождающего дожидаться спасателей, остальные двинулась дальше.
Бойцы златоустовского отряда ПСС на снегоходах эвакуировали пострадавшую в центральную усадьбу нацпарка и передали врачам скорой помощи. Только после вмешательства медиков женщина смогла прийти в себя и благополучно уехать домой.