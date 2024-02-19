Спасатели спустили с Таганая потерявшую силы туристку

Жительница Тюменской области отправилась на несколько дней в национальный парк «Таганай», но не смогла завершить поход. Пройдя с группой за два дня около 45 километров, она почувствовала недомогание и потеряла способность идти дальше. Чтобы спустить девушку с гор, потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.