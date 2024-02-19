Волгоградец зарезал двух братьев-рыбаков на глазах у своего 11-летнего сына

19 февраля СК по Волгоградской области предъявил обвинение 40-летнему мужчине за жесткое убийство двух братьев на берегу Волги. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, в июле прошлого года фигурант вместе с 11-летним сыном приехали на отдых на остров Сарпинский. Там они познакомились с 51-летним и 60-летним братьями. В ходе распития спиртных напитков между ними случился кровавый конфликт. Сначала преступник двумя ударами ножа убил одного мужчину, затем нанес второму 20 ранений.
— От полученных травм мужчина скончался. С целью сокрытия следов содеянного фигурант уголовного дела столкнул трупы потерпевших в реку и скрылся с места преступления. Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал частично, — уточнили в региональном следкоме.
Сейчас фигурант находится под стражей в ожидании суда. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Волгоградцу грозит вплоть до пожизненного заключения.