Волгоградец зарезал двух братьев-рыбаков на глазах у своего 11-летнего сына

19 февраля СК по Волгоградской области предъявил обвинение 40-летнему мужчине за жесткое убийство двух братьев на берегу Волги. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, в июле прошлого года фигурант вместе с 11-летним сыном приехали на отдых на остров Сарпинский. Там они познакомились с 51-летним и 60-летним братьями. В ходе распития спиртных напитков между ними случился кровавый конфликт. Сначала преступник двумя ударами ножа убил одного мужчину, затем нанес второму 20 ранений.