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Проводится проверка. АФУ прокомментировала сообщения о сбежавшем с миллиардами бухгалтере

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ассоциация футбола Узбекистана прокомментировала сообщения о бухгалтере, сбежавшем из страны с крупной суммой денег, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сегодня в СМИ распространилась информация, что якобы бухгалтер Ассоциации футбола Узбекистана присвоил 350 тысяч долларов (более 4 миллиардов сумов) и сбежал в Турцию. Сообщалось, что в отношении него было возбуждено дело.

В ответ на эти сообщения Ассоциация футбола Узбекистана проинформировала, что по данной ситуации проводится проверка. Также объединение просило не распространять непроверенную информацию.

«Дополнительная информация о результатах проверки будет предоставлена», — говорится в заявлении АФУ.

Руководитель пресс-службы Хаёт Шамсутдинов на запрос корреспондента Podrobno.uz отметил, что не располагает сведениями о возбуждении дела по данному факту.