Проводится проверка. АФУ прокомментировала сообщения о сбежавшем с миллиардами бухгалтере

Сегодня в СМИ распространилась информация, что якобы бухгалтер Ассоциации футбола Узбекистана присвоил 350 тысяч долларов (более 4 миллиардов сумов) и сбежал в Турцию. Сообщалось, что в отношении него было возбуждено дело.