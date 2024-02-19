Проводится проверка. АФУ прокомментировала сообщения о сбежавшем с миллиардами бухгалтере

Сегодня в СМИ распространилась информация, что якобы бухгалтер Ассоциации футбола Узбекистана присвоил 350 тысяч долларов (более 4 миллиардов сумов) и сбежал в Турцию. Сообщалось, что в отношении него было возбуждено дело.
В ответ на эти сообщения Ассоциация футбола Узбекистана проинформировала, что по данной ситуации проводится проверка. Также объединение просило не распространять непроверенную информацию.
«Дополнительная информация о результатах проверки будет предоставлена», — говорится в заявлении АФУ.
Руководитель пресс-службы Хаёт Шамсутдинов на запрос корреспондента Podrobno.uz отметил, что не располагает сведениями о возбуждении дела по данному факту.