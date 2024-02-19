Разгромившим пиццерию омичам грозит до 7 лет заключения

«По данным следствия, днем 26 ноября в пиццерии на улице Рождественского в г. Омске двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин, 1990 и 1984 года рождения, проявляя явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок, используя малозначительный повод — отказ официантки продать им спиртное, повредили имущество пиццерии на общую сумму 47 тысяч рублей и причинили телесные повреждения в виде ожогов и ушибов 35-летней официантке, бросив в девушку миксер и термопот с кипятком», — сообщили в Следственном комитете по Омской области.
Личности мужчин установили в течение суток, их задержали и на время расследования отправили под домашний арест.
«Вину в совершении преступления один из мужчин признал полностью, другой частично, причиненный заведению материальный вред они возместили в добровольном порядке, однако пострадавшей работнице заведения за причиненный моральный ущерб не заплатили», — уточнили в прокуратуре Омской области.
Потерпевшая омичка заявила иск на сумму в 300 тысяч рублей, он пока не рассмотрен. Однако суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении двух омичей. Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Позиция обвиняемых не приводится.