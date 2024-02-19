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В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силовики обезвредили заминированный автомобиль в подмосковной Лобне, из-за которого пришлось эвакуировать почти 340 жителей ближайших домов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее из-за обнаруженной заминированной автомашины были эвакуированы более 300 жителей двух домов на улице Дружбы и одного — по улице Мирная.

«Взрывное устройство обезвредили, угроза снята», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненной информации, всего было эвакуировано 340 человек, их разместили в двух школах. «Скоро будут возвращать людей (в дома — ред.)», — резюмировал собеседник.

По информации властей Лобни, в городе был введен режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, были эвакуированы жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике. На месте работают специалисты.