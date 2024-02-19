В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто

Ранее из-за обнаруженной заминированной автомашины были эвакуированы более 300 жителей двух домов на улице Дружбы и одного — по улице Мирная.
«Взрывное устройство обезвредили, угроза снята», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненной информации, всего было эвакуировано 340 человек, их разместили в двух школах. «Скоро будут возвращать людей (в дома — ред.)», — резюмировал собеседник.
По информации властей Лобни, в городе был введен режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, были эвакуированы жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике. На месте работают специалисты.