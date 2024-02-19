В подмосковной Лобне обезвредили заминированное авто

«Взрывное устройство обезвредили, угроза снята», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненной информации, всего было эвакуировано 340 человек, их разместили в двух школах. «Скоро будут возвращать людей (в дома — ред.)», — резюмировал собеседник.