В Петербурге нашли полуголого мальчика в подъезде дома

«Накануне вечером поступило сообщение о том, что в подъезде дома на 20-м этаже обнаружен мальчик без верхней одежды, в одних трусах. На вид 4−5 лет, не говорит, только произносит звуки, жители этажа его не опознали», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, позже выяснилось, что его искала мама, которая сняла квартиру в этом доме вместе с няней мальчика. «Ребенок к тому времени был передан бригаде медиков скорой помощи, сейчас он в больнице», — добавил он.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти проинформировали, что 5-летний малыш живет в этом подъезде со своей 26-летней матерью и ее 41-летней подругой, которая помогает ухаживать за ребенком в связи с его с заболеванием.
«Вечером мать ребенка вышла в аптеку, оставив подругу присматривать за мальчиком, а женщина задремала. Малыш вышел в парадную, где и был обнаружен позже жильцами дома», — сообщает пресс-служба.
Полиция начала проверку.
По информации прокуратуры, «в медицинское учреждение из подъезда жилого дома в полураздетом состоянии доставлен ребенок», за которым не углядела няня.
Прокуратура Выборгского района Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.