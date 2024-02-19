В Ленинградской области загорелось здание автосервиса

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в понедельник в поселке Бугры в Ленинградской области, пожарные работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности.
«Девятнадцатого февраля в 12.40 поступило сообщение о пожаре по адресу Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная… По прибытии подразделений пожарной охраны (установлено, что) горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в 13.07 мск ранг пожара повышен до № 2. На месте работают дежурные смены Всеволожского отряда региональной противопожарно-спасательной службы «Леноблпожспас».
Площадь возгорания уточняется.