В Троицке рецидивист бросил в частный дом несколько бутылок с зажигательной смесью

В Троицке (Челябинская область) рецидивист бросил в частный дом несколько бутылок с зажигательной смесью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло вечером 18 февраля. Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение из городского отдела полиции о том, что неизвестный при помощи бутылок с зажигательной смесью совершил поджог частного дома на улице имени Чкалова.
«Через 20 минут подходящий под ориентировку мужчина был задержан на соседней улице. Им оказался ранее судимый за особо тяжкое преступление 29-летний местный житель», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Уточняется, что он признался в совершении преступления.
По информации пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области, огнем повреждены кровля, перекрытие деревянного жилого дома, б/у вещи. Работали 17 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет.