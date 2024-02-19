В Троицке рецидивист бросил в частный дом несколько бутылок с зажигательной смесью

Сообщается, что все произошло вечером 18 февраля. Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение из городского отдела полиции о том, что неизвестный при помощи бутылок с зажигательной смесью совершил поджог частного дома на улице имени Чкалова.