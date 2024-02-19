Жителей Кстова напугал звук взрыва

Днем 19 февраля жителей Кстова Нижегородской области напугал звук взрыва. В соцсетях они сообщают, что был громкий хлопок, вибрировали дома, у машин сработали сигнализации.
Это произошло примерно в 13 часов.
«Был взрыв, но ни скорых с сиренами, ни пожарных в г. Кстово, тишина», — написала в соцсети Наталья К.
Жители Афонина, Щербинок, Автозаводского и Ленинского района Нижнего Новгорода, Лыскова также слышали хлопок и чувствовали вибрацию.
В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что вызовы на тушение пожара или на оказание помощи населению в службу спасения не поступали.
В Кстове находится подразделение «Лукойла», но завод охраняет специальное управление, а не пожарные части города.
Ранее в Кстовском районе Нижегородской области были сбиты два летательных аппарата самолётного типа. Позже еще один дрон был обнаружен в Дзержинске.