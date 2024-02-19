Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении

«Наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления Запорожской линии фронта. Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери — как в военной технике, так и личном составе», — сказал Рогов. По его словам, ВС РФ наносят удары по противнику из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки, а также западнее Работино.