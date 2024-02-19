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Рогов сообщил, что киевские власти готовят кровавую провокацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским готовят кровавую провокацию на фоне бегства их войск из Авдеевки.
Источник: © РИА Новости

«Поступает информация от источников из окружения высшего руководства режима Зеленского, что готовится кровавая провокация, чтобы все говорили о ней, а не о бегстве украинских боевиков из Авдеевки и успехах российской армии», — сказал Рогов.

В частности, по его словам, велика вероятность, что удар нанесут по Донецку, чтобы попытаться оспорить тезисы, что после освобождения Авдеевки боевики ВСУ не смогут так массированно обстреливать столицу ДНР, как это делали раньше с территории Авдеевки.

В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.