Рогов сообщил, что киевские власти готовят кровавую провокацию

«Поступает информация от источников из окружения высшего руководства режима Зеленского, что готовится кровавая провокация, чтобы все говорили о ней, а не о бегстве украинских боевиков из Авдеевки и успехах российской армии», — сказал Рогов.

В частности, по его словам, велика вероятность, что удар нанесут по Донецку, чтобы попытаться оспорить тезисы, что после освобождения Авдеевки боевики ВСУ не смогут так массированно обстреливать столицу ДНР, как это делали раньше с территории Авдеевки.