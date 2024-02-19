В Нижнем Тагиле автомобиль попал под тепловоз

В Нижнем Тагиле Свердловской области автомашина «ВАЗ 2114» попала под тепловоз на железнодорожном переезде. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла днём 19 февраля возле дома по улице Вагульская, 55/а. За рулём была женщина 1994 года рождения. По предварительным данным, она выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора.
Автоледи получила перелом рёбер. Её доставили в больницу. А у автомобиля — серьёзные механические повреждения. Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося.