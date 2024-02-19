Житель Челябинска вместе с квартирой получил «в подарок» 5 кг ртути

— Для окружающих особую опасность представляют пары ртути. При осторожном обращении и герметичности ёмкостей ртуть не представляет угрозы, — напомнили в пресс-службе ведомства. — Тем не менее, при обнаружении подозрительных веществ проявлять инициативу и любознательность опасно!