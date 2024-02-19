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Житель Челябинска вместе с квартирой получил «в подарок» 5 кг ртути

Жителя Челябинска, купившего квартиру в Металлургическом районе, ожидал неприятный сюрприз от предыдущих хозяев. Разбирая их вещи, он нашёл две резиновые груши, заполненные порошковой ртутью. Подробностями происшествия поделились в Поисково-спасательной службе области.
Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Опасную находку челябинец обнаружил в квартире на улице Богдана Хмельницкого. В тщательно запечатанных резиновых грушах оказалось пять килограммов ртути, которую вывезли из помещения спасатели мобильного отряда областной ПСС.

— Для окружающих особую опасность представляют пары ртути. При осторожном обращении и герметичности ёмкостей ртуть не представляет угрозы, — напомнили в пресс-службе ведомства. — Тем не менее, при обнаружении подозрительных веществ проявлять инициативу и любознательность опасно!

О таких находках южноуральцы должны сообщать по телефону 112. К месту происшествия будут вызваны необходимые службы, которые определят степень угрозы и в случае необходимости произведут все работы, не допуская чрезвычайных ситуаций.

Жители региона нередко находят необычные и даже опасные «сюрпризы». Так, в октябре прошлого года жители Брединского района нашли артиллерийский снаряд времён Гражданской войны. На место выезжали сотрудники группы разминирования и кинолог магнитогорского ОМОН «Сталь».